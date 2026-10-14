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Symbol BAYZF

AI Analyse

UBS AG

Bayer Buy

12:21 Uhr
Bayer Buy
Aktie in diesem Artikel
Bayer
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer vor den am 3. November erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Schwäche in der Agarsparte sollte bekannt sein und auf den bereits deutlich gemachten Ursachen beruhen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Trends in diesem Bereich für das Geschäftsjahr 2026 sowie für 2027 dürften intakt bleiben. Die Dynamik in der Pharma-Sparte dürfte sich zudem fortgesetzt haben. Im Fokus stehe hier die Zulassung von Asundexian in den USA./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 18:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock

Zusammenfassung: Bayer Buy

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,31 €		 Abst. Kursziel*:
36,84%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
45,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.09.26 Bayer Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Bayer Overweight Barclays Capital
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