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Symbol BPAQF

AI Analyse

UBS AG

BP Buy

13:56 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
7,37 EUR 0,06 EUR 0,83%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die Konsensschätzungen für die wichtigsten europäischen Ölkonzerne seien seit der Veröffentlichung der Zwischenberichte für das dritte Quartal um durchschnittlich 11 Prozent gestiegen, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies sei vor allem auf Anzeichen für bessere Raffineriemargen sowie erneut starke Beiträge aus den Handelsgeschäften zurückzuführen. Die Bewertungen seien nicht überzogen, da die Sektorwerte einen durchschnittlichen Ölpreis von lediglich 71 US-Dollar je Barrel bei normalisierten Gas- und Raffineriemargen einpreisten./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,16 £		 Abst. Kursziel*:
13,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,16 £		 Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,79 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

13:06 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:16 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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14.10.26 BP Buy UBS AG
13.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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