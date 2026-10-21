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Symbol ESLOF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

EssilorLuxottica Buy

11:11 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
174,05 EUR 1,30 EUR 0,75%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 157 auf 197 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Es sei wieder an der Zeit zu kaufen, da die Erwartungen an den Brillenkonzern zumindest für 2026 und 2027 inzwischen genug korrigiert hätten, begründete Falko Friedrichs seine am Donnerstag vorliegende Neuberwertung. Das dritte Quartal habe gezeigt, dass das Kerngeschäft trotz des schwierigen Umfelds organisch weiter robust wachse. Dazu habe sich das Geschäft mit Smartbrillen ein wenig beschleunigt. Für dessen langfristige Aussichten bleibe er zwar skeptisch. Doch erschienen die Konsensschätzungen hier inzwischen deutlich realistischer./rob/gl/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: essilor

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
197,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
172,75 €		 Abst. Kursziel*:
14,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
174,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,19%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
222,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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