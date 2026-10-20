EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 69,88 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 157 Euro belassen. Die Erlöse hätten - gestützt von einem besser als erwarteten KI-Brillengeschäft - die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Hold
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
157,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
171,20 €
|Abst. Kursziel*:
-8,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
171,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,51%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|11:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|11:06
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|11:06
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|11:06
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|11:06
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.