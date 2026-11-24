EssilorLuxottica Aktie
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Marktkap. 80,5 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 244 auf 238 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Optikkonzern dürfte mit weniger Altlasten und mehr Erfolgschancen ins neue Jahr starten, schrieb Robert Krankowski in seinem Ausblick auf 2027 vom Mittwoch. Das niedrigere Kursziel begründete er mit moderaten Korrekturen beim erwarteten währungsbereinigten Umsatzwachstum, leicht höheren Inflations- und Steuerannahmen für 2026 sowie der zuletzt gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 02:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
238,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
175,40 €
|Abst. Kursziel*:
35,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
172,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,73%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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