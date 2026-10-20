EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 69,88 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen von 247 auf 244 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Brillenkonzern habe umsatzseitig positiv überrascht, und das robuste traditionelle Geschäft sei schwer zu ignorieren, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Auch im laufenden Schlussquartal sei bislang keine Abschwächung in Sicht, was den Bewertungsabschlag ungerechtfertigt erscheinen lasse./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nor Gal / Shutterstock.com
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
244,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
172,85 €
|Abst. Kursziel*:
41,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
172,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,16%
|
Analyst Name:
Robert Krankowski
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
217,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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