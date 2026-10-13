EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 70,96 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
AI Analyse
EssilorLuxottica Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe die Markterwartungen umsatzseitig übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Die Resultate dürften etwas Sicherheit hinsichtlich der Qualität und der Widerstandsfähigkeit der Umsatzbasis geben./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 12:33 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: essilor
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Outperform
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
151,20 €
|Abst. Kursziel*:
25,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
158,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,87%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
219,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu EssilorLuxottica
|19:46
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|19:46
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|19:46
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|05.10.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|30.09.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|29.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.02.24
|EssilorLuxottica Verkaufen
|DZ BANK
|01.09.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|26.07.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|29.06.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|17.05.23
|EssilorLuxottica Underperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research