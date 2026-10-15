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HENSOLDT Aktie

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88,54 EUR +5,64 EUR +6,80 %
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Marktkap. 9,33 Mrd. EUR

KGV 95,67 Div. Rendite 0,75%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

HENSOLDT Buy

11:26 Uhr
HENSOLDT Buy
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
88,54 EUR 5,64 EUR 6,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Anlegerfokus dürfte auf den Margen im Sensorgeschäft liegen, die im dritten Quartal aufgrund einer höheren Produktionsleistung zugelegt haben sollten, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könnte den Rüstungselektronik-Hersteller dazu veranlassen, seine Jahresziele anzupassen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
74,33 €		 Abst. Kursziel*:
41,25%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
88,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,59%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

11:26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
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Nachrichten zu HENSOLDT

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finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Verluste
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finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im MDAX
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: HENSOLDT AG: Reiner Winkler, sell
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HENSOLDT doubles order intake in the first half of 2026 – revenue and earnings rise significantly
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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