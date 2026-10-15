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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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15,86 EUR +0,21 EUR +1,31 %
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Marktkap. 57,59 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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Symbol NBNKF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Nordea Bank Abp Registered Buy

08:41 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
15,86 EUR 0,21 EUR 1,31%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea nach Zahlen für das dritte Quartal von 20,60 auf 19,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts der Diskussionen mit der Europäischen Zentralbank im Zusammenhang mit Aktienrückkäufen gebe es Unsicherheiten hinsichtlich der Verwendung von Überschusskapital, schrieb Alexander Demetriou in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Wachstum laufe aber alles normal bei der skandinavischen Bank./mis/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: oleschwander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
19,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,65 €		 Abst. Kursziel*:
27,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,47%
Analyst Name:
Alexander Demetriou 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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