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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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15,85 EUR +0,19 EUR +1,21 %
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Marktkap. 57,59 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

11:41 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
15,85 EUR 0,19 EUR 1,21%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Resultate der skandinavischen Großbank seien alles in allem erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,65 €		 Abst. Kursziel*:
34,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,53%
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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