SAF-HOLLAND Aktie
Marktkap. 1,01 Mrd. EURKGV 13,62 Div. Rendite 4,25%
WKN SAFH00
ISIN DE000SAFH001
Symbol SFHLF
AI Analyse
SAF-HOLLAND SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SAF-Holland vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um knapp 9 Prozent gestiegen sein, schrieb Sebastian Ubert in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Seine Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Lkw-Zulieferers entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 07:45 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAF-HOLLAND S.A.
Zusammenfassung: SAF-HOLLAND Buy
|Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,30 €
|Abst. Kursziel*:
22,07%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,70%
|
Analyst Name:
Sebastian Ubert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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