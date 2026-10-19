Salesforce Aktie
Marktkap. 176,4 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
AI Analyse
Salesforce Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Marketingspezialisten Braze auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern lege bei dieser Transaktion im Vergleich zu früheren großen Akquisitionen finanzielle Disziplin an den Tag, schrieb Rishi Jaluria in einem Kommentar am Dienstag. Allerdings sieht er ein zusätzliches Integrations- und Umsetzungsrisiko, da derzeit mehrere andere Transaktionen gleichzeitig integriert würden. Dies sei für Anleger ein wichtiges Thema und ein tragendes Element seiner "Sector Perform"-Einstufung./rob/ajx/jha/
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 242,83
|Abst. Kursziel*:
2,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 241,61
|Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
|
Analyst Name:
Rishi Jaluria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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