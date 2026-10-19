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Symbol CRM

AI Analyse

RBC Capital Markets

Salesforce Sector Perform

19:41 Uhr
Salesforce Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce angesichts der Übernahme des Marketingspezialisten Braze auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern lege bei dieser Transaktion im Vergleich zu früheren großen Akquisitionen finanzielle Disziplin an den Tag, schrieb Rishi Jaluria in einem Kommentar am Dienstag. Allerdings sieht er ein zusätzliches Integrations- und Umsetzungsrisiko, da derzeit mehrere andere Transaktionen gleichzeitig integriert würden. Dies sei für Anleger ein wichtiges Thema und ein tragendes Element seiner "Sector Perform"-Einstufung./rob/ajx/jha/

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 11:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 242,83		 Abst. Kursziel*:
2,95%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 241,61		 Abst. Kursziel aktuell:
3,47%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19:41 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
21.09.26 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
17.09.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
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