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Salesforce Sector Perform

13:56 Uhr
Salesforce Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien der US-Software-Branche hätten sich jüngst gut entwickelt, schrieb Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich verstärkt auf thematische Wachstumsstories, bei denen die Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren. Zu diesen Themen zählten die Aspekte Cyber-Sicherheit, Datenverarbeitung und Cyber-Infrastruktur./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Sector Perform

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 229,13		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 238,26		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Hedberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 262,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

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