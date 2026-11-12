KSB Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 2,79%
WKN 629203
ISIN DE0006292030
Symbol KSVRF
AI Analyse
KSB SECo vz Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für KSB anlässlich des Deutschen Eigenkapitalforums mit einem Kursziel von 990 Euro auf "Buy" belassen. Das Management des Pumpenherstellers rechne mit einem sehr starken vierten Quartal, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag. Mittel- bis langfristige Wachstumsmotoren seien die Geschäfte mit Kernkraftwerken und Rechenzentren./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 09:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: KSB Buy
|Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|Analyst:
MPCM
|Kursziel:
990,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
795,00 €
|Abst. Kursziel*:
24,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
797,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,22%
|
Analyst Name:
Stefan Augustin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.145,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
|24.08.09
|KSB halten
|Euro am Sonntag
|24.05.07
|KSB
|Der Aktionär
|18.05.07
|KSB
|Falkenbrief
|22.06.06
|KSB
|Focus Money