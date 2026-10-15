Santander Aktie
Marktkap. 176,44 Mrd. EURKGV 11,12 Div. Rendite 1,93%
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
AI Analyse
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 14,30 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ignacio Cerezo schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 moderat nach unten. Die Spanier zählten in puncto Gewinnwachstum und Eigenkapitalrendite aber weiterhin zu den attraktivsten Banken, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
12,11 €
|Abst. Kursziel*:
15,63%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
12,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,03%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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