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AI Analyse

Barclays Capital

Swiss Re Underweight

08:26 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
166,65 EUR 1,00 EUR 0,60%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 124 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
124,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
154,35 CHF		 Abst. Kursziel*:
-19,66%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

08:26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
20.10.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
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