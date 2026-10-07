flatexDEGIRO: Ein herber Dämpfer

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Die Aktie von flatexDEGIRO wird aktuell nach unten durchgereicht. Das dürfte vor allem mit einer Kennzahl zusammenhängen.

flatexDEGIRO hatte starke Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht – mit einer Erlössteigerung um 22 Prozent auf 340 Mio. Euro und einem Gewinnplus von 41 Prozent auf 115 Mio. Euro. Mit dem Rückenwind der guten Sechsmonatszahlen hatte das Management die Wachstumsprognose für das laufende Jahr von 5 bis 10 Prozent auf ca. 16 Prozent erhöht, dabei soll der Gewinn nun um 25 bis 43 Prozent statt 5 bis 15 Prozent zulegen.

Aktie verliert kräftig

Trotzdem ist die Aktie im Nachgang abgeschmiert – vom Zwischenhoch Anfang September bei 38,60 Euro inzwischen um etwas mehr als 30 Prozent. Das dürfte die Sorge widerspiegeln, dass bei flatexDEGIRO aufgrund einer zunehmenden Wettbewerbsintensität das Beste vorbei ist. Ein Indikator dafür ist die Kundengewinnung: So lag die Zahl der Neukunden bereits im Juli und August um 28 bzw. 18 Prozent unter dem Vorjahreswert, und der September ist ebenfalls ernüchternd ausgefallen mit einem Minus von sogar 31 Prozent zum Vorjahr.

Aktie überverkauft

Das im September neu formierte Management muss nun zeigen, wie hier eine deutliche Trendwende geschafft werden kann. Bis dahin eignet sich die Aktie nur für antizyklische Schnäppchenjäger. Immerhin ist der Titel bereits technisch überverkauft und der MACD ist schon weit im negativen Bereich. Das könnte zumindest perspektivisch für einen deutlichen Rebound reichen.

Anders als bei flatexDEGIRO zahlt sich die angehobene Prognose bei 2G Energy auch an der Börse aus. Dahinter steht eine Dynamik, die mehrere Segmente zugleich erfasst: zum Artikel

Auch die Aktie von clearvise sucht derzeit einen Boden, wird dabei anders als flatexDEGIRO aber von einer soliden operativen Basis gestützt. Fundamental spricht einiges für eine Trendwende: zum Artikel

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Erstellung am 07.10.26 um 09:53 Uhr.

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