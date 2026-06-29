Freundlicher Handel: ATX mittags im Plus

Index im Fokus

Der ATX steigt heute.

Am Donnerstag notiert der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,68 Prozent fester bei 6.430,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 179,623 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,045 Prozent höher bei 6.389,66 Punkten in den Handel, nach 6.386,81 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6.366,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.434,64 Punkten.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 0,348 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Stand von 6.140,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5.457,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wies der ATX 4.405,74 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20,15 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2,28 Prozent auf 56,10 EUR), voestalpine (+ 2,27 Prozent auf 41,46 EUR), CA Immobilien (+ 2,15 Prozent auf 23,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 28,85 EUR) und Verbund (+ 1,28 Prozent auf 55,50 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil AT S (AT&S) (-2,05 Prozent auf 190,80 EUR), PORR (-1,90 Prozent auf 43,80 EUR), Österreichische Post (-1,73 Prozent auf 31,25 EUR), DO (-0,90 Prozent auf 221,00 EUR) und Andritz (-0,82 Prozent auf 72,30 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 82.220 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45,482 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,68 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,25 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net