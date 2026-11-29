Kobo Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Kobo Resources veröffentlichte am 27.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Kobo Resources ebenfalls 0,020 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion Finanzen.net
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