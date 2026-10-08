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Kursverlauf

MDAX aktuell: MDAX fällt

MDAX aktuell: MDAX fällt

Der MDAX verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
36.47 EUR -1.49 EUR -3.93 %
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AUMOVIO
34.35 EUR -3.65 EUR -9.61 %
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Bechtle AG
34.88 EUR 0.46 EUR 1.34 %
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CTS Eventim
57.10 EUR 0.95 EUR 1.69 %
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flatexDEGIRO AG
26.14 EUR 0.52 EUR 2.03 %
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freenet AG
22.66 EUR -0.18 EUR -0.79 %
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FUCHS SE VZ
44.04 EUR 0.80 EUR 1.85 %
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Lufthansa AG
7.21 EUR -0.31 EUR -4.07 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.38 EUR -1.52 EUR -3.54 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.72 EUR -0.55 EUR -2.18 %
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RTL
29.35 EUR 0.80 EUR 2.80 %
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Salzgitter
44.50 EUR -3.04 EUR -6.39 %
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Siltronic AG
79.45 EUR -4.40 EUR -5.25 %
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thyssenkrupp AG
12.82 EUR -0.59 EUR -4.37 %
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Indizes
MDAX
29,506.83 EUR -605.58 EUR -2.01 %
News | Analysen

Am Donnerstag geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1,28 Prozent auf 29.728,32 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 338,785 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,645 Prozent auf 29.918,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30.112,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29.918,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.673,51 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,38 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.544,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der MDAX mit 31.516,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30.848,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,04 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 1,81 Prozent auf 25,90 EUR), RTL (+ 1,76 Prozent auf 28,90 EUR), CTS Eventim (+ 0,99 Prozent auf 56,35 EUR), Bechtle (+ 0,93 Prozent auf 34,70 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,92 Prozent auf 43,90 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUMOVIO (-6,39 Prozent auf 35,15 EUR), Salzgitter (-3,91 Prozent auf 43,80 EUR), Siltronic (-3,75 Prozent auf 80,80 EUR), thyssenkrupp (-3,35 Prozent auf 12,97 EUR) und AIXTRON SE (-3,31 Prozent auf 36,79 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.912.316 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,857 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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