DAX 26.485 +0,7%ESt50 6.560 +0,2%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,15 -1,2%Nas 26.803 +0,8%Bitcoin 54.328 -1,1%Euro 1,1561 +0,3%Öl 87,3 +0,3%Gold 4.354 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nagarro SE
77.90 EUR 0.10 EUR 0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Nagarro (Nagarro SE) will sich von dem indischen Konzern Persistent (Persistent Systems) übernehmen lassen. Vorstand und Aufsichtsrat sähen den Angebotspreis von 81 Euro je Aktie als angemessen und fair an, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Freitag in München mit. Die Offerte bewertet das Aktienkapital von Nagarro insgesamt mit gut einer Milliarde Euro. Wenn genügend Anteilseigner das Angebot annehmen und die zuständigen Behörden zustimmen, soll die Mehrheitsübernahme im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen werden, hieß es weiter.

Werbung

Persistent hatte schon Ende Juni mitgeteilt, mindestens gut die Hälfte der Anteile erwerben zu wollen. Rund 20 Prozent hat sich das Unternehmen schon von Nagarros Gründerfamilie gesichert und damit einen großen ersten Schritt gemacht. Der Kurs der Nagarro-Aktie hatte sich nach der damaligen Ankündigung mehr als verdoppelt. Auf die Nachrichten vom Freitagmittag reagierte er hingegen kaum noch: Kurz nach der Mitteilung lag er mit 0,1 Prozent im Plus bei 78,10 Euro./stw/mis

Aktuelle Nagarro Aktie News

Werbung

Nagarro Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nagarro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12:11 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro SE Buy Warburg Research
15.05.26 Nagarro SE Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.