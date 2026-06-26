Nagarro Aktie
Marktkap. 500,49 Mio. EURKGV 24,72 Div. Rendite 1,31%
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einem Übernahmeangebot an die Offerte angepasst. Das Kursziel für die mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte Yannik Siering von 80 auf 81 Euro. Der Experte rät in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung dazu, Persistent Systems die Aktien anzudienen. Das Angebot von 81 Euro sei fair nach einer längeren Schwächephase der Aktien. Ein höheres Gebot eines anderen Bieters sei unwahrscheinlich wegen der schon von den Indern gesicherten Anteile./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nagarro
Zusammenfassung: Nagarro Buy
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,85 €
|Abst. Kursziel*:
5,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
|
Analyst Name:
Yannik Siering
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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