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Warburg Research

Nagarro SE Buy

09:31 Uhr
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nagarro SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro nach einem Übernahmeangebot an die Offerte angepasst. Das Kursziel für die mit "Buy" bewerteten Aktien erhöhte Yannik Siering von 80 auf 81 Euro. Der Experte rät in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung dazu, Persistent Systems die Aktien anzudienen. Das Angebot von 81 Euro sei fair nach einer längeren Schwächephase der Aktien. Ein höheres Gebot eines anderen Bieters sei unwahrscheinlich wegen der schon von den Indern gesicherten Anteile./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,85 €		 Abst. Kursziel*:
5,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,92%
Analyst Name:
Yannik Siering 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

09:31 Nagarro Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro Buy Warburg Research
15.05.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nagarro Buy Warburg Research
24.03.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nagarro presents Q1 2026 numbers, posts 6.5% YoY revenue growth in constant currency
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