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Nagarro Aktie

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77,90 EUR +0,15 EUR +0,19 %
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Nagarro jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 966,57 Mio. EUR

KGV 24,72 Div. Rendite 1,31%
WKN wurde kopiert
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WKN A3H220

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ISIN DE000A3H2200

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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Nagarro SE Buy

12:11 Uhr
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nagarro SE
77,90 EUR 0,15 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik des IT-Dienstleisters habe auch im zweiten Quartal enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das Margenprofil habe sich jedoch als belastbar erwiesen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,95 €		 Abst. Kursziel*:
-11,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

12:11 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro Buy Warburg Research
15.05.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
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Nachrichten zu Nagarro SE

dpa-afx Prognose bestätigt Nagarro-Aktie im Plus: Gewinn im zweiten Quartal gesteigert - Übernahme voraus? Nagarro-Aktie im Plus: Gewinn im zweiten Quartal gesteigert - Übernahme voraus?
dpa-afx Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent
EQS Group EQS-News: Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Persistent
dpa-afx ROUNDUP: IT-Dienstleister Nagarro steigert Gewinn - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-AFR: Nagarro SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-News: Nagarro Management Board and Supervisory Board recommend the acceptance of the voluntary public takeover offer by Persistent
EQS Group EQS-News: Nagarro presents Q2 and H1 2026 numbers, posts 2.0% and 4.2% YoY revenue growth in constant currency in Q2 and H1 2026, respectively
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nagarro SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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