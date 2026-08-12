Nagarro Aktie
Marktkap. 966,57 Mio. EURKGV 24,72 Div. Rendite 1,31%
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
AI Analyse
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzdynamik des IT-Dienstleisters habe auch im zweiten Quartal enttäuscht, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Das Margenprofil habe sich jedoch als belastbar erwiesen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 02:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nagarro
Zusammenfassung: Nagarro Buy
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,95 €
|Abst. Kursziel*:
-11,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nagarro SE
|12:11
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.22
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.11.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.21
|Nagarro Hold
|Warburg Research