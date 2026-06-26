Nagarro Aktie
Marktkap. 500,49 Mio. EURKGV 24,72 Div. Rendite 1,31%
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts einer Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Als Bieter für den IT-Dienstleister scheine Persistent "wie geschaffen zu sein", schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Inder schlössen mit dem Kauf eine Portfolio-Lücke in Europa. Der Experte sieht durch einen Zusammenschluss auch Synergien durch Cross-Selling gemeinsamer Produkte./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nagarro
Zusammenfassung: Nagarro Buy
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,80 €
|Abst. Kursziel*:
-10,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,45%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nagarro SE
|11:01
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|11:01
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|11:01
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|15.05.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.03.26
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.01.22
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.11.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.21
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.21
|Nagarro Hold
|Warburg Research