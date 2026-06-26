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Nagarro Aktie

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Nagarro Aktien-Sparplan
77,05 EUR +33,55 EUR +77,13 %
STU
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Nagarro jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 500,49 Mio. EUR

KGV 24,72 Div. Rendite 1,31%
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Symbol NGRRF

Jefferies & Company Inc.

Nagarro SE Buy

11:01 Uhr
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nagarro SE
77,05 EUR 33,55 EUR 77,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts einer Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Als Bieter für den IT-Dienstleister scheine Persistent "wie geschaffen zu sein", schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Inder schlössen mit dem Kauf eine Portfolio-Lücke in Europa. Der Experte sieht durch einen Zusammenschluss auch Synergien durch Cross-Selling gemeinsamer Produkte./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,80 €		 Abst. Kursziel*:
-10,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,45%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

11:01 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Nagarro Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro Buy Warburg Research
15.05.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nagarro Buy Warburg Research
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Nachrichten zu Nagarro SE

dpa-afx Deal voraus? Nagarro vor Übernahme? Aktie steigt um 90% - Persistent will IT-Dienstleister für eine Milliarde Euro kaufen Nagarro vor Übernahme? Aktie steigt um 90% - Persistent will IT-Dienstleister für eine Milliarde Euro kaufen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 81 Euro - 'Buy'
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/DAX mit fragiler Erholung - Nagarro haussieren
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus
finanzen.net Nagarro SE Aktie News: Nagarro SE zündet am Montagvormittag Kursrakete
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Nagarro bei Tradegate knapp unter Gebot von Persistent
EQS Group EQS-WpÜG: Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: Nagarro SE; Bieter: Galaxy Germany Holding SE
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert am Nachmittag
EQS Group EQS-News: Persistent and Nagarro sign Business Combination Agreement to form the Persistent - Nagarro Group, a global leader in AI-led digital engineering
EQS Group EQS-Adhoc: Nagarro SE: Nagarro signs business combination agreement with Persistent Systems and supports voluntary public takeover offer to all shareholders at EUR 81 per share
EQS Group EQS-WpÜG: Takeover Offer / Target company: Nagarro SE; Bidder: Galaxy Germany Holding SE
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nagarro presents Q1 2026 numbers, posts 6.5% YoY revenue growth in constant currency
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