adidas Aktie
Marktkap. 32,46 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
178,85 €
|Abst. Kursziel*:
17,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
180,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
209,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|09:11
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|10.06.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|05.05.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.