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adidas Aktie

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adidas Buy

09:11 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
180,20 EUR -0,35 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern dürfte dank der zunehmenden Markenbeliebtheit und der Fußball-WM ein gutes zweites Quartal verzeichnet haben, schrieb Adam Cochrane in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 und 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
178,85 €		 Abst. Kursziel*:
17,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
180,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,54%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
209,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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