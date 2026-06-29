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WKN 604700

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Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

08:56 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal dürfte die Erwartungen des Managements ziemlich genau erfüllt haben, schrieb Julian Radlinger am Montagnachmittag. "Wir sehen keine Risiken für die Jahresziele", stellte er klar./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 14:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
168,50 €		 Abst. Kursziel*:
54,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
169,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
53,80%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08:56 Heidelberg Materials Buy UBS AG
29.06.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledging of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 218.11
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 136.32
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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