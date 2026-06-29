Schneider Electric Aktie
Marktkap. 155,2 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 307 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei eines der wichtigsten für die Anlagestory der Franzosen in der jüngsten Vergangenheit, schrieb George Featherstone am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er lobt die Voraussetzungen: Einen immensen Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz und wohl klare Signale für einen operativen Turnaround. Für die Jahresziele sieht Featherstone Luft nach oben./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
286,40 €
|Abst. Kursziel*:
18,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
285,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,01%
|
Analyst Name:
George Featherstone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
311,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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