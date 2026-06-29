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Symbol SBGSF

Barclays Capital

Schneider Electric Overweight

09:31 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
285,70 EUR 5,15 EUR 1,84%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 307 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei eines der wichtigsten für die Anlagestory der Franzosen in der jüngsten Vergangenheit, schrieb George Featherstone am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er lobt die Voraussetzungen: Einen immensen Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz und wohl klare Signale für einen operativen Turnaround. Für die Jahresziele sieht Featherstone Luft nach oben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
286,40 €		 Abst. Kursziel*:
18,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
285,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,01%
Analyst Name:
George Featherstone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
311,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

09:31 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
29.06.26 Schneider Electric Buy UBS AG
29.06.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
26.06.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
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