Schneider Electric Aktie
Marktkap. 155,2 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Der neue Finanzchef Nathan Fast habe Analysten ein zuversichtliches und aufschlussreiches Briefing für den anstehenden Halbjahresbericht des Elektrokonzerns gegeben, schrieb Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wachstumstrends seien durch die Bank intakt./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 13:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Buy
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
310,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
275,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
275,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,40%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
307,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Schneider Electric S.A.
|15:11
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|15:11
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|15:11
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:01
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|20.02.25
|Schneider Electric Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|10.01.25
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|26.11.24
|Schneider Electric Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Schneider Electric Equal Weight
|Barclays Capital