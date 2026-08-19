Nagarro Aktie
Marktkap. 966,58 Mio. EURKGV 24,72 Div. Rendite 1,31%
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
AI Analyse
Nagarro SE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro mit 81 Euro an das Niveau der Kaufofferte von Persistent Systems angepasst, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse geht davon aus, dass die Übernahme spätestens im ersten Quartal 2027 zum Abschluss kommt und die Aktie des IT-Dienstleisters anschließend vom Kurszettel verschwindet, wie er am Dienstag schrieb./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nagarro
Zusammenfassung: Nagarro Hold
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
78,25 €
|Abst. Kursziel*:
3,51%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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