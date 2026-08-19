DAX 26.266 +0,6%ESt50 6.456 +0,1%MSCI World 4.976 +0,0%Top 10 Crypto 10,15 +0,0%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.682 +0,7%Euro 1,1665 -0,1%Öl 86,97 -1,8%Gold 4.635 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SpaceX A42D4F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA DEUTZ 630500 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Tag der NVIDIA-Bilanz: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- DroneShield enttäuscht mit Halbjahreszahlen -- SpaceX, Siemens Energy, VW im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor Quartalszahlen: Optionen deuten auf Schwankung im dreistelligen Milliardenbereich hin NVIDIA-Aktie vor Quartalszahlen: Optionen deuten auf Schwankung im dreistelligen Milliardenbereich hin
Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX wartet auf neue Impulse Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX wartet auf neue Impulse
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nagarro Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nagarro Aktien-Sparplan
77,95 EUR +0,15 EUR +0,19 %
STU
finanzen.net zero
Nagarro jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 966,58 Mio. EUR

KGV 24,72 Div. Rendite 1,31%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3H220

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3H2200

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NGRRF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Nagarro SE Hold

08:01 Uhr
Nagarro SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Nagarro SE
77,95 EUR 0,15 EUR 0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nagarro mit 81 Euro an das Niveau der Kaufofferte von Persistent Systems angepasst, die Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Martin Comtesse geht davon aus, dass die Übernahme spätestens im ersten Quartal 2027 zum Abschluss kommt und die Aktie des IT-Dienstleisters anschließend vom Kurszettel verschwindet, wie er am Dienstag schrieb./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Hold

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
81,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
78,25 €		 Abst. Kursziel*:
3,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,91%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

08:01 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Nagarro Buy Warburg Research
18.05.26 Nagarro Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Nagarro SE

EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-DD: Nagarro SE: The Sehgal Senior Irrevocable Trust, Erwerb von 129.166 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) von der StarView Capital Growth Fund, LLC
EQS Group EQS-DD: Nagarro SE: Vikram And Anita Sehgal Family Trust, Erwerb von 151.629 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) von der StarView Capital Growth Fund, LLC
EQS Group EQS-DD: Nagarro SE: StarView Capital Growth Fund, LLC, Veräußerung von insg. 561.589 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) an vier Mitglieder der StarView ...
finanzen.net Nagarro SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx Nagarro-Aktie im Plus: Gewinn im zweiten Quartal gesteigert - Übernahme voraus?
dpa-afx Nagarro-Spitze empfiehlt Übernahme durch Persistent
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Nagarro Management Board and Supervisory Board recommend the acceptance of the voluntary public takeover offer by Persistent
EQS Group EQS-News: Nagarro presents Q2 and H1 2026 numbers, posts 2.0% and 4.2% YoY revenue growth in constant currency in Q2 and H1 2026, respectively
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nagarro SE zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.