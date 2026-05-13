Pluszeichen in Wien: ATX steigt

Index im Fokus

Der ATX macht am Donnerstagmittag Gewinne.

Am Donnerstag gewinnt der ATX um 12:07 Uhr via Wiener Börse 0,63 Prozent auf 5.923,43 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 166,242 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 5.887,15 Punkte an der Kurstafel, nach 5.886,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5.925,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.884,68 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 0,623 Prozent. Vor einem Monat, am 14.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5.898,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 5.622,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.445,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,68 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.018,30 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2,54 Prozent auf 23,40 EUR), Palfinger (+ 1,31 Prozent auf 34,85 EUR), Verbund (+ 1,23 Prozent auf 61,55 EUR), Andritz (+ 1,23 Prozent auf 74,10 EUR) und BAWAG (+ 0,95 Prozent auf 149,40 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil PORR (-3,17 Prozent auf 36,70 EUR), STRABAG SE (-0,86 Prozent auf 91,90 EUR), AT S (AT&S) (-0,20 Prozent auf 101,80 EUR), voestalpine (-0,09 Prozent auf 45,80 EUR) und Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 30,80 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 124.005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,520 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net