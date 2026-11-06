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Aktien
Schindler AG NA
325.00 EUR -2.50 EUR -0.76 %
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Schindler Holding AG / Key word(s): Miscellaneous/Share Buyback
Share buyback program completed

06.11.2026 / 06:30 CET/CEST

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Schindler Holding Ltd. has completed its buyback program for registered shares and participation certificates.

During the period from November 6, 2024, to November 5, 2026, Schindler Holding Ltd. acquired a total of 703 995 registered shares and 1 739 751 participation certificates for an aggregate amount of approximately CHF 653 million via separate trading lines on the SIX Swiss Exchange.

To the extent that the acquired registered shares and participation certificates were not already cancelled at the Annual General Meeting in 2026, their cancellation is expected to be proposed at the Annual General Meeting 2027.

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About Schindler
Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators, and related services. Schindler’s mobility solutions move more than 2 billion people every day all over the world. Behind the company's success are over 67 000 employees in more than 100 countries. Schindler is committed to reaching net-zero emissions by 2040 through a 90% absolute reduction of its greenhouse gas emissions in scope 1, 2 and 3 from a 2020 baseline as its long-term science-based emission reduction target, while working to neutralize its residual emissions.

More information
Katherine Lee | Head of External Communications
Phone +41 41 445 36 11 | Mobile +41 79 712 94 99
katherine.lee@schindler.com

Schindler Management Ltd.
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Switzerland 

End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Schindler Holding AG
Zugerstrasse 13
6060 Ebikon
Switzerland
Phone: +41414453060
E-mail: corporate.communications@schindler.com
Internet: www.schindler.com
ISIN: CH0024638212, CH0024638196
Valor: 002463821
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2429664

 
End of News EQS News Service

2429664  06.11.2026 CET/CEST

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Datum Rating Analyst
19.02.13 Schindler halten Vontobel Research
25.10.12 Schindler neutral Exane-BNP Paribas SA
23.10.12 Schindler outperform Cheuvreux SA
23.10.12 Schindler buy Sarasin Research
25.09.12 Schindler hold Vontobel Research

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