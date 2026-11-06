Share buyback program completed

06.11.26 06:30 Uhr

About Schindler Founded in Switzerland in 1874, the Schindler Group is a leading global provider of elevators, escalators, and related services. Schindler’s mobility solutions move more than 2 billion people every day all over the world. Behind the company's success are over 67 000 employees in more than 100 countries. Schindler is committed to reaching net-zero emissions by 2040 through a 90% absolute reduction of its greenhouse gas emissions in scope 1, 2 and 3 from a 2020 baseline as its long-term science-based emission reduction target, while working to neutralize its residual emissions.

To the extent that the acquired registered shares and participation certificates were not already cancelled at the Annual General Meeting in 2026, their cancellation is expected to be proposed at the Annual General Meeting 2027.

During the period from November 6, 2024, to November 5, 2026, Schindler Holding Ltd. acquired a total of 703 995 registered shares and 1 739 751 participation certificates for an aggregate amount of approximately CHF 653 million via separate trading lines on the SIX Swiss Exchange.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Schindler

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Schindler

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung