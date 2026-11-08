Strive: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

Strive veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 5,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strive noch ein Gewinn pro Aktie von -6,200 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,2 Millionen USD – ein Plus von 172,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strive 1,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net