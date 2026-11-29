Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt.

Bitcoin ist am Nachmittag 59.879,99 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 0,97 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 59.303,48 US-Dollar stand.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,04 EUR beträgt die Performance seit Auflage -12,8 Prozent.

Daneben steigt Litecoin um 1,09 Prozent auf 44,19 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 43,71 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 1.656,29 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.645,08 US-Dollar).

Zudem gibt Bitcoin Cash am Sonntagnachmittag nach. Um 0,18 Prozent auf 211,08 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Bitcoin Cash-Kurs bei 211,46 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 0,74 Prozent auf 0,9459 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,9389 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Monero-Kurs 2,35 Prozent schwächer bei 423,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 433,56 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1455 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:11 auf 0,1453 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1235 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1235 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2990 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,02 Prozent auf 551,45 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 551,59 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0567 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 17:11 bei 0,0579 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Solana-Kurs 2,13 Prozent stärker bei 72,01 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 70,51 US-Dollar.

Daneben steigt Avalanche um 0,53 Prozent auf 6,494 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,459 US-Dollar.

Daneben wertet Chainlink um 17:11 auf. Es geht 2,42 Prozent auf 9,262 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 9,043 US-Dollar stand.

Währenddessen wird Sui bei 0,6636 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,6539 US-Dollar).

Redaktion Finanzen.net

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