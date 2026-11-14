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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagnachmittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagnachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54,745.59 CHF -2,391.75 CHF -4.19 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
59,212.27 EUR -2,586.89 EUR -4.19 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
49,400.46 GBP -2,154.35 GBP -4.18 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,427,015.67 JPY -455,539.94 JPY -4.19 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
65,272.86 USD -2,851.67 USD -4.19 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,527.10 CHF -86.41 CHF -5.36 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,651.69 EUR -93.46 EUR -5.36 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,378.00 GBP -77.87 GBP -5.35 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
290,855.67 JPY -16,458.26 JPY -5.36 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,820.75 USD -103.03 USD -5.36 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
60.90 CHF -4.42 CHF -6.77 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
65.87 EUR -4.78 EUR -6.77 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
54.96 GBP -3.98 GBP -6.76 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,600.10 JPY -841.93 JPY -6.77 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
72.62 USD -5.27 USD -6.77 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.81 CHF -0.04 CHF -4.53 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.87 EUR -0.04 EUR -4.53 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.73 GBP -0.03 GBP -4.52 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
153.70 JPY -7.30 JPY -4.53 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
0.96 USD -0.05 USD -4.53 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
492.76 CHF -34.49 CHF -6.54 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
532.96 EUR -37.30 EUR -6.54 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
444.65 GBP -31.08 GBP -6.53 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93,851.81 JPY -6,568.18 JPY -6.54 %
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:11 um 4,19 Prozent auf 65.273,26 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 68.124,53 US-Dollar gestanden hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,1 Prozent auf 9,16 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -0,7 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 7,14 Prozent auf 45,72 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 49,23 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 5,17 Prozent auf 1.824,39 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.923,78 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 220,83 US-Dollar am Vortag auf 209,24 US-Dollar nach unten (5,25 Prozent).

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 3,92 Prozent auf 0,9683 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1,008 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 528,32 US-Dollar am Vortag auf 513,23 US-Dollar nach unten (2,86 Prozent).

Zudem gibt Cardano am Samstagnachmittag nach. Um 7,06 Prozent auf 0,1560 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1679 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1457 US-Dollar) geht es um 5,23 Prozent auf 0,1381 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3118 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3097 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 593,89 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (628,63 US-Dollar) ist das ein Verlust von 5,53 Prozent.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0643 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0607 US-Dollar beziffert.

Zudem gibt Solana nach. Um 6,01 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 17:11 auf 73,21 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 77,89 US-Dollar wert war.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 7,53 Prozent schwächer bei 7,588 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,206 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 6,42 Prozent auf 9,181 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,811 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sui-Kurs bei 0,7351 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,7936 US-Dollar) ist das ein Verlust von 7,38 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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