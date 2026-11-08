DAX 25.820 -1,9%ESt50 6.170 -1,0%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 +0,7%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 68.092 +0,1%Euro 1,1140 ±0,0%Öl 98,3 +0,0%Gold 4.066
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,243.07 CHF 111.71 CHF 0.18 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,092.14 EUR 100.53 EUR 0.15 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56,796.31 GBP 57.37 GBP 0.10 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,031,814.33 JPY 21,593.10 JPY 0.18 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
75,922.48 USD 136.26 USD 0.18 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,834.05 CHF 0.89 CHF 0.05 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,006.40 EUR 0.34 EUR 0.02 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,673.56 GBP -0.50 GBP -0.03 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
354,528.53 JPY 172.32 JPY 0.05 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,237.13 USD 1.09 USD 0.05 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
73.39 CHF -0.12 CHF -0.16 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
80.29 EUR -0.15 EUR -0.19 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
66.97 GBP -0.16 GBP -0.23 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
14,187.20 JPY -22.24 JPY -0.16 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
89.52 USD -0.14 USD -0.16 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.95 CHF -0.01 CHF -0.69 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.03 EUR -0.01 EUR -0.72 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.86 GBP -0.01 GBP -0.77 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
182.84 JPY -1.27 JPY -0.69 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.15 USD -0.01 USD -0.69 %
Charts | News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
571.53 CHF 1.55 CHF 0.27 %
Charts | News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
625.23 EUR 1.50 EUR 0.24 %
Charts | News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
521.51 GBP 1.00 GBP 0.19 %
Charts | News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
110,478.19 JPY 299.36 JPY 0.27 %
Charts | News

Um 17:11 ist Bitcoin 75.958,60 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,23 Prozent höher als am Vortag (75.958,60 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,7 Prozent. Bei einem Kurs von 10,00 EUR beträgt die Performance seit Auflage 8,5 Prozent.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 0,70 Prozent auf 51,74 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 52,10 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2.236,04 US-Dollar) geht es um 0,07 Prozent auf 2.237,66 US-Dollar nach oben.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,59 Prozent auf 244,87 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 248,84 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 1,154 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1,162 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,67 Prozent.

Währenddessen legt der Monero-Kurs um 1,40 Prozent auf 608,10 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 599,71 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1807 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1814 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1508 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,1511 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3197 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 17:11 auf 0,3203 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Binancecoin um 0,32 Prozent auf 697,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 695,24 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0713 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Sonntagnachmittag nach. Um 0,07 Prozent auf 89,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 89,66 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Avalanche mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Avalanche-Kurs 0,27 Prozent stärker bei 8,242 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 8,220 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,88 Prozent auf 10,72 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 10,81 US-Dollar wert.

Zudem gibt Sui nach. Um 0,64 Prozent reduziert sich der Sui-Kurs um 17:11 auf 0,8503 US-Dollar, nachdem Sui am Vortag noch 0,8557 US-Dollar wert war.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.