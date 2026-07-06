DAX25.780 -0,2%Est506.389 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2800 -0,2%Nas26.121 +1,1%Bitcoin55.214 -1,3%Euro1,1429 -0,1%Öl73,05 +1,4%Gold4.125 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Vertex, Rivian, LG Energy, AMD, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
Biotech-Paukenschlag: Vertex legt 10 Milliarden Dollar auf den Tisch - Crinetics-Pharmaceuticals-Aktie mit Höhenflug Biotech-Paukenschlag: Vertex legt 10 Milliarden Dollar auf den Tisch - Crinetics-Pharmaceuticals-Aktie mit Höhenflug
Historischer Milliardenauftrag: Kanada setzt auf TKMS-U-Boote - Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT im Blick Historischer Milliardenauftrag: Kanada setzt auf TKMS-U-Boote - Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

07.07.26 09:48 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Dienstagvormittag | finanzen.net

Kryptokurse am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
50.895,0858 CHF -657,8483 CHF -1,28%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
55.213,6273 EUR -750,0795 EUR -1,34%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
47.156,6103 GBP -644,8714 GBP -1,35%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.215.660,8325 JPY -164.405,6318 JPY -1,58%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
63.084,9223 USD -951,6145 USD -1,49%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.428,7529 CHF -20,0101 CHF -1,38%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.549,9853 EUR -22,7312 EUR -1,45%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.323,8045 GBP -19,5335 GBP -1,45%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
286.779,2697 JPY -4.925,8829 JPY -1,69%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.770,9523 USD -28,6304 USD -1,59%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,7236 CHF -0,2700 CHF -0,41%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
71,3003 EUR -0,3395 EUR -0,47%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
60,8959 GBP -0,2954 GBP -0,48%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.192,0364 JPY -95,6168 JPY -0,72%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
81,4650 USD -0,5090 USD -0,62%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0,9096 CHF -0,0116 CHF -1,26%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
0,9867 EUR -0,0133 EUR -1,33%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0,8428 GBP -0,0114 GBP -1,34%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
182,5686 JPY -2,9122 JPY -1,57%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,1274 USD -0,0168 USD -1,47%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
466,4441 CHF -5,0814 CHF -1,08%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
506,0227 EUR -5,8456 EUR -1,14%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
432,1816 GBP -5,0314 GBP -1,15%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93.624,6483 JPY -1.315,9301 JPY -1,39%
Charts|News

Am Dienstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 1,54 Prozent auf 63.053,40 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (64.036,54 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,0 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 44,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (44,85 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,76 Prozent.

Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,64 Prozent auf 1.770,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.799,58 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 ab. Es geht 1,38 Prozent auf 238,61 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 241,95 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 1,50 Prozent auf 1,127 US-Dollar, nach 1,144 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 325,32 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (323,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,58 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1842 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1798 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1999 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3293 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3294 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 1,25 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 578,38 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 585,71 US-Dollar wert war.

Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach unten. Dogecoin verliert 2,14 Prozent auf 0,0750 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,0766 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,78 Prozent auf 81,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 81,97 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 6,768 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,930 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,35 Prozent auf 7,912 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,021 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 1,45 Prozent auf 0,7384 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7493 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com