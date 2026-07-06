So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Kryptokurse am Vormittag.
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Am Dienstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um 1,54 Prozent auf 63.053,40 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (64.036,54 US-Dollar).
Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 8,29 EUR beträgt die Performance seit Auflage -10,0 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 44,06 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (44,85 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,76 Prozent.
Indessen verringert sich der Ethereum-Kurs um 1,64 Prozent auf 1.770,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.799,58 US-Dollar.
Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 ab. Es geht 1,38 Prozent auf 238,61 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 241,95 US-Dollar stand.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 1,50 Prozent auf 1,127 US-Dollar, nach 1,144 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 325,32 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (323,44 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,58 Prozent.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1842 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1798 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Dienstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1999 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3293 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3294 US-Dollar.
Zudem gibt Binancecoin nach. Um 1,25 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 578,38 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 585,71 US-Dollar wert war.
Mit dem Dogecoin-Kurs geht es indes nach unten. Dogecoin verliert 2,14 Prozent auf 0,0750 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,0766 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,78 Prozent auf 81,34 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 81,97 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Avalanche bei 6,768 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 2,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,930 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,35 Prozent auf 7,912 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 8,021 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Sui um 1,45 Prozent auf 0,7384 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7493 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.net
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