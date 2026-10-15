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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagvormittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
81,396.16 USD -185.50 USD -0.23 %
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1,971.58 CHF -41.37 CHF -2.06 %
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2,118.73 EUR -42.15 EUR -1.95 %
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2,375.20 USD -44.09 USD -1.82 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
85.61 CHF -1.07 CHF -1.23 %
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92.00 EUR -1.05 EUR -1.13 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77.87 GBP -0.87 GBP -1.10 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,282.45 JPY -175.06 JPY -1.06 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
103.13 USD -1.04 USD -1.00 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.09 CHF -0.02 CHF -1.68 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.17 EUR -0.02 EUR -1.58 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP -0.02 GBP -1.55 %
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206.98 JPY -3.18 JPY -1.51 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
597.55 CHF -9.39 CHF -1.55 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
642.15 EUR -9.40 EUR -1.44 %
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543.57 GBP -7.82 GBP -1.42 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
113,652.99 JPY -1,588.16 JPY -1.38 %
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Bitcoin reduzierte sich um 09:41 um 0,48 Prozent auf 81.188,71 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 81.581,67 US-Dollar gelegen hatte.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,1 Prozent. Bei einem Kurs von 10,77 EUR beträgt die Performance seit Auflage 16,8 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,92 Prozent auf 58,14 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 59,28 US-Dollar.

Währenddessen wird Ethereum bei 2.372,03 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,95 Prozent im Vergleich zum Vortag (2.419,28 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Bitcoin Cash um 2,45 Prozent auf 261,74 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 268,31 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 1,81 Prozent auf 1,306 US-Dollar, nach 1,330 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (551,04 US-Dollar) geht es um 2,41 Prozent auf 537,74 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 3,86 Prozent auf 0,2210 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2298 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1796 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,3320 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3323 US-Dollar.

Nach 729,46 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Donnerstagvormittag um 1,39 Prozent auf 719,34 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0801 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Donnerstagvormittag nach. Um 1,70 Prozent auf 102,40 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 104,17 US-Dollar.

Daneben fällt Avalanche um 4,41 Prozent auf 9,570 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 10,01 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,76 Prozent auf 12,08 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 12,42 US-Dollar.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 1,025 US-Dollar am Vortag auf 0,9894 US-Dollar nach unten (3,45 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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