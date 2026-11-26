Hannover Rück Aktie
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Marktkap. 35,6 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
AI Analyse
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 270 auf 275 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
275,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
297,00 €
|Abst. Kursziel*:
-7,41%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
296,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,22%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
300,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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