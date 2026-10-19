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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Lufthansa Hold

13:06 Uhr
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,03 EUR -0,04 EUR -0,51%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der geplante Einstieg bei Portugals Fluggesellschaft TAP würde den Marktanteil der Lufthansa auf den Strecke von der EU nach Lateinamerika, insbesondere nach Brasilien stärken, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. TAP sei profitabel und habe eine relativ junge Flugzeugflotte. Die Transaktion wäre ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss ertrags- und wertsteigernd./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Hold

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,02 €		 Abst. Kursziel*:
14,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,80%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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