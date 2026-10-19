Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,64 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
AI Analyse
Lufthansa Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der geplante Einstieg bei Portugals Fluggesellschaft TAP würde den Marktanteil der Lufthansa auf den Strecke von der EU nach Lateinamerika, insbesondere nach Brasilien stärken, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Dienstag vorliegenden Studie. TAP sei profitabel und habe eine relativ junge Flugzeugflotte. Die Transaktion wäre ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss ertrags- und wertsteigernd./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Lufthansa Hold
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
7,02 €
|Abst. Kursziel*:
14,03%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,80%
|
Analyst Name:
Jaime Rowbotham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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