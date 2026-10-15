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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Merck Hold

17:21 Uhr
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
143,70 EUR 0,40 EUR 0,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck KGaA

Zusammenfassung: Merck Hold

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
144,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
143,20 €		 Abst. Kursziel*:
0,56%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
143,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,21%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
147,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

17:21 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
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08.09.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
03.09.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Merck Neutral UBS AG
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