Merck Aktie
Marktkap. 62,74 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
AI Analyse
Merck Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Hold
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
144,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
143,20 €
|Abst. Kursziel*:
0,56%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
143,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,21%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
147,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Jefferies & Company Inc.
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