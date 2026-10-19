DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.911 -0,1%Top 10 Crypto 10,62 -2,7%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.809 -0,3%Euro 1,1230 +0,1%Öl 110,2 +0,6%Gold 4.133 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Swiss Re Aktie

Kaufen
Verkaufen
Swiss Re Aktien-Sparplan
160,90 EUR -0,50 EUR -0,31 %
STU
160,65 EUR -0,40 EUR -0,25 %
HAML
finanzen.net zero
Swiss Re jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 47,71 Mrd. EUR

KGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81M

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0126881561

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SSREF

AI Analyse

RBC Capital Markets

Swiss Re Underperform

08:31 Uhr
Swiss Re Underperform
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
160,90 EUR -0,50 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 115 auf 120 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Swiss Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underperform

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
150,60 CHF		 Abst. Kursziel*:
-20,32%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,83 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

08:31 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
14.10.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Lohnendes Swiss Re-Investment? SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren eingefahren SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags
finanzen.net Schwacher Handel in Zürich: SLI leichter
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI zum Start in Rot
finanzen.net Verluste in Zürich: SLI fällt zum Handelsstart
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI klettert schlussendlich
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SLI steigt zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Aufschläge in Zürich: Pluszeichen im SMI
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: nachmittags Gewinne im SLI
EQS Group A new retirement reality: individuals take on more responsibility as financial firms race to meet their needs
EQS Group AI and supply chains open new pathways to systemic stress as risks become more interconnected, find Swiss Re Institute and LSE
EQS Group 100 years after the Great Miami Hurricane: Florida hurricane could cause USD 300 billion or more in insured losses, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re sees growing protection needs as risks become more complex and interconnected
EQS Group Global investment boom could create USD 200 billion commercial insurance opportunity amid rising accumulation risks, finds Swiss Re Institute
EQS Group Rising heat, growing exposure, changing hazards: benign first half of 2026 masks rising natural catastrophe risk, finds Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re delivers 9% increase in net income to USD 2.8 billion for the first half of 2026
EQS Group Swiss Re Corporate Solutions announces exclusive partnerships in India and Mexico
RSS Feed
Swiss Re AG zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.