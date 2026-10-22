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Symbol TSLA

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

08:36 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartralszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe mit Umsatz und operativem Ergebbnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, mit dem Barmittelzufluss aber dank niedrigerer Investitionen klar positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte den Aktien helfen, auch wenn sich die Barmittelentwicklung wohl nicht in die Zukunft fortschreiben lasse./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Hold

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 386,47		 Abst. Kursziel*:
3,50%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 373,60		 Abst. Kursziel aktuell:
7,07%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 403,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:36 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
08:21 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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