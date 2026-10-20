Tesla Aktie
Marktkap. 1,3 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
AI Analyse
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Zahlen von SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern schrieb Tom Narayan am Dienstag, dass SpaceX wegen des Musk-Anteils von nur 20 Prozent an Tesla wohl einen deutlichen Bewertungsaufschlag für den Elektroautobauer zahlen müsste. Eine Offerte auf Höhe seines Kursziels von 480 Dollar je Aktie könnte die anderen Tesla-Aktionäre wohl überzeugen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Outperform
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 480,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 373,71
|Abst. Kursziel*:
28,44%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 386,74
|Abst. Kursziel aktuell:
24,11%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 405,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
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