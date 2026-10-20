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AI Analyse

RBC Capital Markets

Tesla Outperform

14:26 Uhr
Tesla Outperform
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Zahlen von SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern schrieb Tom Narayan am Dienstag, dass SpaceX wegen des Musk-Anteils von nur 20 Prozent an Tesla wohl einen deutlichen Bewertungsaufschlag für den Elektroautobauer zahlen müsste. Eine Offerte auf Höhe seines Kursziels von 480 Dollar je Aktie könnte die anderen Tesla-Aktionäre wohl überzeugen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 480,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 373,71		 Abst. Kursziel*:
28,44%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 386,74		 Abst. Kursziel aktuell:
24,11%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 405,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

14:26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
14:21 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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12.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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