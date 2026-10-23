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Symbol UPS

AI Analyse

Bernstein Research

United Parcel Service Outperform

14:46 Uhr
United Parcel Service Outperform
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 127 US-Dollar belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Outperform

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 127,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 101,52		 Abst. Kursziel*:
25,10%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 100,84		 Abst. Kursziel aktuell:
25,94%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

14:46 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
29.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
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