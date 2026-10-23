United Parcel Service Aktie
Marktkap. 75,56 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
AI Analyse
United Parcel Service Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 127 US-Dollar belassen. Die globalen Frachtmärkte zeigten sich trotz anhaltender geopolitischer Turbulenzen und hoher Energiepreise weiterhin widerstandsfähig, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Nachfrage nach See- und Luftfracht wachse weiter, was die Frachtraten deutlich über dem Niveau vor dem Nahostkonflikt halte. Die kurzfristigen Fundamentaldaten blieben günstig, er rechne jedoch mit zunehmendem Druck auf die Frachtraten, da sich das Wachstum der Transportkapazitäten beschleunige./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 04:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Outperform
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 127,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 101,52
|Abst. Kursziel*:
25,10%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 100,84
|Abst. Kursziel aktuell:
25,94%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|14:46
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|29.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:46
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.10.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|29.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.