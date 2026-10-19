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WKN WCH888

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Symbol WKCMF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

WACKER CHEMIE Hold

13:26 Uhr
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 92,60 auf 84,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des weiter schwachen Chemiezyklus' hätten sich die Gewinne dank des Nahostkonflikts, Selbsthilfemaßnahmen und einer positiven Preisentwicklung verbessert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für das dritte Quartal und das Jahr. Doch die Risiken für eine Fortsetzung dieser Geschäftsentwicklung nähmen zu./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
85,75 €		 Abst. Kursziel*:
-2,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
85,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,93%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
15.10.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
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