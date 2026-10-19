WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
AI Analyse
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 92,60 auf 84,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des weiter schwachen Chemiezyklus' hätten sich die Gewinne dank des Nahostkonflikts, Selbsthilfemaßnahmen und einer positiven Preisentwicklung verbessert, schrieb Tristan Lamotte in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er erhöhte seine bereinigten operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für das dritte Quartal und das Jahr. Doch die Risiken für eine Fortsetzung dieser Geschäftsentwicklung nähmen zu./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
85,75 €
|Abst. Kursziel*:
-2,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
85,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,93%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
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|Deutsche Bank AG
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