DEWB: Hier tut sich etwas

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Nach einem längeren Niedergang hat die Aktie von DEWB eine erste Erholung geschafft. Es gibt durchaus gute Gründe dafür, dass daraus mehr werden könnte.

Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft DEWB bewegt sich weiter auf niedrigem Niveau. Aber zumindest konnten aktuell in einem schwachen Gesamtmarkt die Kursgewinne der jüngsten Erholung weitgehend verteidigt werden – das ist möglicherweise ein erstes Signal, dass sich das Momentum ändert.

Aktie jetzt ein Kauf

Das sehen auch die Analysten von SMC-Research so, die die Aktie nach einer längeren Phase, in der sie durchgehend mit Hold eingestuft wurde, zuletzt zu einem spekulativen Kauf hochgestuft haben. Ursächlich dafür sind die operativen Fortschritte bei den beiden Kernbeteiligungen LAIQON und Stableton, die zumindest einen lukrativen Teilverkauf in den nächsten zwölf bis fünfzehn Monaten wahrscheinlicher machen.

Trend könnte drehen

Ohne größere Verkäufe wirtschaftet DEWB in der Regel defizitär. In den letzten Jahren ist kein substanzieller Exit gelungen, das hat das Eigenkapital je Aktie bis auf zuletzt 4,01 Euro abschmelzen lassen und den Kurs stark belastet. Perspektivisch könnte sich hier der Trend durch die positive Entwicklung der beiden Kernbeteiligungen drehen, und das würde dann auch der Kurserholung deutlich Luft nach oben geben. Im Moment ist das ein spekulatives Szenario, aber angesichts eines aktuellen Kursabschlags zum Buchwert von 43 Prozent bei einem Kurs von 2,28 Euro sieht das Chance-Risiko-Verhältnis aus unserer Sicht nicht unattraktiv aus.

Einen ähnlich hohen Abschlag zum Buchwert wie DEWB weist auch clearvise auf, allerdings bei hohen operativen Cashflows. Zudem erschließt sich der Wind- und Solarparkbetreiber gerade zusätzliche Ertragspotenziale: zum Artikel

Während sich bei DEWB das Momentum erst zu drehen beginnt, hat die Aktie von 2G Energy nach längerer Konsolidierung bereits wieder in den Aufwärtsmodus gewechselt. Getragen wird das von einer Dynamik, die längst nicht nur aus einem Geschäftsbereich kommt: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.442 Prozent oder 14,0 Prozent p.a. (Stand: 03.10.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 08.10.26 um 8:31 Uhr.

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