EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 14:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 23. November 2026 – Im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschließlich 20. November 2026 wurde eine Anzahl von 1.772.124 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

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Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 16.11.2026 63.486 54,3461 XETA 16.11.2026 18.755 54,2446 TQEX 16.11.2026 50.054 54,2805 CEUX 16.11.2026 7.705 54,3384 AQEU 17.11.2026 262.169 52,8348 XETA 17.11.2026 27.868 53,0604 TQEX 17.11.2026 162.293 52,8472 CEUX 17.11.2026 47.670 52,8543 AQEU 18.11.2026 198.036 51,5168 XETA 18.11.2026 28.949 51,6066 TQEX 18.11.2026 135.391 51,5375 CEUX 18.11.2026 37.624 51,5029 AQEU 19.11.2026 158.083 50,8910 XETA 19.11.2026 28.929 51,0248 TQEX 19.11.2026 70.917 51,0364 CEUX 19.11.2026 24.195 50,9237 AQEU 20.11.2026 252.145 49,8483 XETA 20.11.2026 30.378 50,1336 TQEX 20.11.2026 126.378 49,9006 CEUX 20.11.2026 41.099 49,8932 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 20. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 10.310.228 Aktien.

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Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com