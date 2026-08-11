Quotenhit Sonnenfinsternis
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BERLIN (dpa-AFX) -- Die Sondersendungen großer Fernsehsender zur Sonnenfinsternis am Mittwochabend haben sich gelohnt. So sahen ab 20.15 Uhr allein bei RTL die rund 25-minütige Sendung "Sonnenfinsternis am Ballermann Live - Das Himmelsspektakel des Jahrzehnts" im Schnitt 1,978 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 10,9 Prozent entsprach. Auch ntv übertrug das Naturschauspiel.
Im ZDF schalteten sogar 2,873 Millionen (15,7 Prozent) die zehnminütige Schalte "Sonnenfinsternis über Mallorca" ein. Die Ausgabe der Trödelshow "Bares für Rares XXL" wurde gegen 20.25 Uhr extra unterbrochen.
Ausführlicher konnten Zuschauer das Ereignis auch bei 3sat erleben. Dort begann um 20.15 Uhr die Spezialausgabe "Terra X: Harald Lesch", ebenso auf dem YouTube-Kanal "Terra X Lesch & Co". Der Astrophysiker begleitete die Finsternis gemeinsam mit Jasmina Neudecker direkt von Mallorca aus.
Der Nachrichtensender Welt strahlte ab etwa 19 Uhr eine gut zweistündige Sendung unter dem Titel "Welt Live: Totale Sonnenfinsternis" aus. Reporterteams begleiten die Finsternis aus verschiedenen Regionen Europas./gth/DP/mis
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