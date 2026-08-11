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RTL Underweight

10:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL Group von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das bestätigte mittelfristige operative Ergebnisziel (Ebita) des Fernsehkonzerns stamme aus der Zeit vor der Übernahme von Sky, und diese habe ursprünglich zusätzliche Erträge und Synergien generieren sollen, schrieb Daniel Kerven in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick auf die am Vortag veröffentlichten Geschäftszahlen. Doch nun seien die angestrebten Sky-Synergien von 250 Millionen Euro notwendig, um die grundlegende Geschäftsschwäche auszugleichen und das bestehende Ebita-Jahresziel von einer Milliarde Euro aufrechtzuerhalten./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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