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SPI im Fokus

SIX-Handel So performt der SPI aktuell

18.06.26 12:25 Uhr
SIX-Handel So performt der SPI aktuell | finanzen.net

Der SPI verliert am Mittag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banque Cantonale du Jura SA
81,00 CHF 13,00 CHF 19,12%
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Curatis AG
24,10 CHF 0,60 CHF 2,55%
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Komax AG
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Kuros (Kuros Biosciences)
18,81 CHF -0,79 CHF -4,03%
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Leonteq AG
16,22 CHF 0,96 CHF 6,29%
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
327,40 CHF -5,60 CHF -1,68%
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Santhera Pharmaceuticals AG
15,62 CHF 0,30 CHF 1,96%
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UBS
40,61 CHF 0,61 CHF 1,53%
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92,50 EUR -0,50 EUR -0,54%
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SPI
19.432,9 PKT -78,8 PKT -0,40%
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Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,25 Prozent schwächer bei 19.463,40 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,110 Prozent auf 19.533,21 Punkte an der Kurstafel, nach 19.511,76 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 19.422,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19.534,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,292 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 18.05.2026, einen Stand von 18.716,55 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der SPI einen Wert von 17.804,22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wies der SPI einen Stand von 16.561,03 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6,69 Prozent zu Buche. Bei 19.554,73 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Banque Cantonale du Jura SA (+ 19,12 Prozent auf 81,00 CHF), Leonteq (+ 6,29 Prozent auf 16,22 CHF), Idorsia (+ 5,59 Prozent auf 4,91 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,13 Prozent auf 15,80 CHF) und VP Bank (+ 2,93 Prozent auf 87,90 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Highlight Event and Entertainment (-12,90 Prozent auf 5,40 CHF), GAM (-10,73 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-4,44 Prozent auf 18,73 CHF), Komax (-4,35 Prozent auf 50,60 CHF) und EvoNext (-4,27 Prozent auf 1,57 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 2.950.621 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 285,150 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

2026 verzeichnet die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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